CSM Resita, remiza alba la Dumbravita! Promovarea se joaca in Valea Domanului!

RESIEsA - CSM Resita a terminat sambata, 4 iunie, la egalitate, scor 0-0, partida din deplasare cu CSC Dumbravita, in turul barajului de promovare pentru Liga 2!Cu Dan Alexa in tribuna, din cauza cartonasului rosu primit de antrenor in returul cu Ghiroda si Giarmata Vii, resitenii n-au reusit sa rezolve problema calificarii inca din primul meci. Dupa un joc echilibrat, soarta promovarii se va decide miercuri, in Valea Domanului, unde rosso-nerii vor fi impinsi de la spate de un numar si mai ... citeste toata stirea