CSM Resita, remiza alba pe terenul Slatinei

RESIEsA - Partida dintre CSM Slatina si CSM Resita de sambata, 2 martie, s-a incheiat cu scorul de 0-0, desi trupa lui Stoican a avut aproape jumatate de ora doi oameni in plus!A fost o partida echilibrata, cu ocazii putine de ambele parti, iar Resita nu a prins deloc o zi inspirata in fata portii. Echipa din Valea Domanului a avut superioritate numerica pe teren in repriza a doua, dupa ce Mitran a vazut al doilea cartonas galben in minutul 62, iar Mondragon a fost eliminat direct in minutul ... citește toată știrea