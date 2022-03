CSM Resita renunta la echipa de juniori I

RESIEsA - Echipa de juniori I de la CSM Resita va fi retrasa din campionat de catre coordonatorul Marius Bahan si de catre antrenorul Sebastian Parvan!"Am o veste mai putin buna pentru iubitorii handbalului resitean. Din pacate, am decis impreuna cu antrenorul Sebastian Parvan sa retragem echipa de juniori I din partea a doua a campionatului. Juniorii I au fost inscrisi in prima parte, in prima regiune geografica si au jucat tur-retur. Am decis sa retragem aceasta grupa deoarece doi dintre ... citeste toata stirea