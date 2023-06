RESIEsA - Cristian Zimmermann si Laurentiu Bresneni nu mai fac parte din lotul de jucatori pentru sezonul 2023/2024! Totusi, celor doi veterani cu care CSM Resita a reusit mai multe promovari li s-a oferit sansa sa ramana in cadrul clubului, pe diferite functii!"Cristian Zimmermann si Laurentiu Bresneni nu vor mai face parte din lotul de jucatori in sezonul urmator, lor expirandu-le contractele pe data de 30 iunie. Vreau sa le multumesc in mod deosebit pentru ceea ce au facut. Zimmermann a ... citeste toata stirea