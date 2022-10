CSM Resita s-a distrat cu Avantul Periam

RESIEsA - CSM Resita a facut scor si a invins sambata, 15 octombrie, cu scorul de 7-0, echipa CS Avantul Periam, in etapa a VIII-a a Ligii 3, Seria a VIII-a!Rosso-nerii au avut jocul la discretie si au inscris prin Sebastian Velcota (hattrick), Robert Petre (dubla), Alexandru Avramovici si Marian Draghiceanu. Resita a ramas lider, cu 19 puncte, fiind urmata de Ghiroda si Bisnov, ambele cu cate 15."A fost o partida la discretia noastra si s-a vazut ca am pregatit-o bine. S-a vazut ceea ce am ... citeste toata stirea