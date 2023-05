RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 27 mai, cu scorul de 5-0, partida retur cu ACSO Filiasi, din semifinala barajului pentru promovarea in Liga 2! Dupa 2-2 in tur, baietii lui Calin Cheregi au reusit sa se impuna fara nicio emotie, gratie golurilor inscrise de Aboubacar Gakou (minutul 20), Bogdan Szijj (minutul 33), Marian Draghiceanu (minutul 45) si Sebastian Velcota (minutele 70 si 84)!In cealalta partida, CSM Deva a remizat, scor 2-2, cu Soimii Lipova, dupa ce in tur scorul de fost de ... citeste toata stirea