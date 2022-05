CSM Resita s-a distrat si cu Deva

RESIEsA - Liderul a castigat sambata, 14 mai, cu scorul de 4-0, confruntarea cu CSM Deva, din etapa a VIII-a a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a! In etapa precedenta, rosso-nerii au trecut cu 5-1 de Pandurii Targu Jiu!Baietii lui Dan Alexa au inceput in forta partida cu Deva, iar in minutul 4 scorul era deja 1-0, dupa lobul peste portar trimis de golgheterul Mediop. A urmat dubla lui Vali Lazar din minutele 19 si 37, iar in prelungirile partidei, cu un voleu superb, Cioinac a inchis tabela ... citeste toata stirea