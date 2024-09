CSM Resita s-a impus fara emotii cu Concordia Chiajna

RESIEsA - Dupa doua etape in care Resita n-a luat niciun punct, echipa pregatita de Flavius Stoican s-a impus sambata, 28 septembrie, cu scorul de 3-1 in fata Concordiei Chiajna, in etapa a VIII-a a Ligii 2!Capitanul Alin Dudea a revenit in primul 11 dupa o accidentare care l-a tinut departe de gazon cateva saptamani si s-a simtit din plin acest lucru, fiind si cel care a deschis scorul in minutul 17, cand a executat perfect o lovitura libera de la aproximativ 20 de metri. Formatia pregatita ... citește toată știrea