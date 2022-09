CSM Resita s-a impus si la Ineu! Urmeaza Mioveniul in Cupa!

RESIEsA - CSM Resita a castigat vineri, 23 septembrie, cu scorul de 1-0, confruntarea din deplasare cu ACB Ineu, din etapa a V-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Robert Petre a inscris golul victoriei pentru rosso-neri in minutul 65, iar echipa lui Cheregi a ajuns la cinci victorii consecutive in campionat!"O prima repriza alba in care am avut cateva situatii bune de a marca, dar, din pacate, nu am reusit. Per ansamblu, chiar daca a fost 0-0, a fost o repriza consistenta in care zic eu ca am avut ... citeste toata stirea