RESIEsA - Desi isi definitivase lotul inainte de startul Ligii 2, formatia din Valea Domanului a mai realizat zilele aceastea inca doua transferuri. CSM Resita s-a intarit in compartimentul ofensiv cu doi atacanti foarte tineri!Primul este Tudor Cocis, atacant de banda dreapta, in varsta de 19 ani, care a jucat ultima data la CSC Selimbar, formatie care evolueaza in Liga 2. Celalalt fotbalist legitimat de rosso-neri este Andrei Lascu, atacant in varsta de 22 de ani, care a activat ultima data ... citeste toata stirea