CSM Resita s-a reunit sub comanda lui Calin Cheregi

RESIEsA - Antrenorul CSM Resita, Calin Cheregi, a anuntat programul pe care echipa il va avea in perioada urmatoare! Cheregi va fi ajutat de secunzii Stefan Barboianu si Ovidiu Popescu, iar in zilele urmatoare rosso-nerii vor mai coopta in staff inca un antrenor!La primul antrenament al Resitei s-au prezentat 34 de jucatori, dintre care doar 13 sunt seniori. In perioada urmatoare, Cheregi va face o analiza a lotului, iar acest numar de 34 va fi diminuat in urma testelor la care vor fi supusi ... citeste toata stirea