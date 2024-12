CSM Resita se intareste in pauza de iarna

RESIEsA - Presedintele Cristi Bobar si antrenorul Flavius Stoican si-au facut deja planurile pentru pauza de iarna si stiu exact de ce jucatori are nevoie CSM Resita pentru a spera la mai mult, poate la o promovare in Liga 1!"Deja planurile sunt facute! Vom mai intari lotul cu trei sau patru jucatori, care cu siguranta ca vor aduce un plus echipei. Ii cunosc atat eu, cat si antrenorul Flavius Stoican. Am discutat deja cu acesti jucatori, sunt de acord sa vina si ne vom intari cu un atacant, ... citește toată știrea