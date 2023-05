RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 6 mai, scor 2-0, partida cu CS Crisul Chisineu Cris, din etapa a VII-a a play-off-ului Seriei a VIII-a! Echipa lui Cheregi a obtinut un succes fara prea mari emotii, gratie golurilor marcate de pustiul Gombos, in minutul 8, printr-o executie superba si Tranca, in minutul 82. Scorul putea fi si mai mare daca rosso-nerii n-ar fi ratat o lovitura de la 11 metri!CSM Resita a acumulat astfel 57 de puncte, cu sapte in plus fata de Soimii Lipova. Mai sunt de ... citeste toata stirea