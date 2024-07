CSM Resita si-a luat varf de atac

RESIEsA - CSM Resita l-a legitimat pe Milcho Angelov, un atacant bulgar in varsta de 29 de ani! Varful de atac este un jucator experimentat, avand in CV echipe precum Litex Loveci, TSKA Sofia, Slavia Sofia, Tsarko Selo, FC Brasov, iar ultimul sau club a fost FC Arges!Apogeul cotei sale de piata a fost in 2018, pe cand juca la Slavia Sofia si era evaluat la 300.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.ro. Atacantul de 1,84 de metri are pentru ... citește toată știrea