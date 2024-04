CSM Resita, si la anul in Liga 2 dupa succesul cu Metaloglobus

RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 13 aprilie, cu scorul de 2-1, partida cu Metaloglobus Bucuresti si s-a salvat de la retrogradare, cu cateva etape inainte de finalul play-out-ului!Internationalul de tineret Rimovecz a deschis scorul in minutul 21, pentru ca Draghiceanu sa-l majoreze in minutul 50, dintr-un penalty obtinut de Ianis Doana. Manolache a redus din diferenta in minutul 75 pentru Metaloglobus, iar la ultima faza a meciului portarul Capatana a avut o interventie salvatoare la ... citește toată știrea