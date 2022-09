CSM Resita, start cu dreptul! Bahan: Visul nostru: prima liga!

RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita s-au impus vineri, 23 septembrie, cu scorul de 39-22 (16-11), cu CSU Politehnica Timisoara, in etapa a II-a a Diviziei A, Seria C! In prima etapa rosso-nerii au stat, deoarece Drobeta-Turnu Severin s-a retras din campionat!Visul lui Bahan ramane Liga Zimbrilor, vis care putea deveni realitate daca cei care se ocupa de destinele clubului ar fi inscris echipa in primul esalon, asta dupa ce Resita a promovat in sezonul trecut in Liga Nationala. Poate anul ... citeste toata stirea