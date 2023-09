RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita au castigat sambata, 16 septembrie, scor 44-30 (24-16) impotriva echipei CSU Constantin Brancusi Targu Jiu, in etapa I a Diviziei A! Jucatorii pregatiti de Marius Bahan au reusit sa marcheze peste 40 de goluri, iar datorita golaverajului superior ocupa primul loc in Seria A. Victorii au mai obtinut Odorheiul Secuiesc, CSM Fagaras si CS Universitatea Craiova!"Asa cum am declarat inaintea partidei, ne-am pregatit foarte bine pentru acest meci, pentru ca ... citeste toata stirea