CSM Resita, succes la noua goluri cu Universitatea Craiova

RESIEsA - CSM Resita a trecut duminica, 6 octombrie, cu scorul de 38-29 (18-13) de CS Universitatea Craiova, in etapa a IV-a a Diviziei A, Seria A! In urma acestui succes, handbalistii au urcat pe locul 3, cu doua victorii si o infrangere!"Un joc care a fost echilibrat doar in prima parte. Ne asteptam la un meci greu cu cei din Craiova, pentru ca duelurile cu ei au fost mereu destul de aprige. Sunt multumit si ii felicit pe baieti pentru determinare si daruire. Mi-a placut ca am avut o viteza ... citește toată știrea