CSM Resita trece categoric de Sannicolau Mare

RESIEsA - CSM Resita s-a impus duminica, 20 noiembrie, cu scorul de 39-27 (23-10) in fata echipei ACS Unirea Sannicolau Mare, in etapa a X-a a Diviziei A, Seria C!Rosso-nerii raman in continuare lideri, cu 21 de puncte obtinute in opt jocuri!"A fost un meci simplu si am avut si posibilitatea sa dam sansa si celorlalti handbalisti sa joace. Ma refer aici in special la cei tineri, pe care incercam sa-i integram in echipa noastra. Urmeaza deplasarea de la Craiova si am observat ca in Liga a ... citeste toata stirea