CSM Resita trece la limita de CSM Deva! Alexa: S-a jucat la o singura poarta!

RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 9 aprilie, cu scorul de 1-0, partida cu CSM Deva, din etapa a II-a a play-off-ului de promovare al Ligii 3, Seria a VII-a! Unicul gol al meciului a venit pe final de joc, in minutul 88, cand Valentin Lazar a inscris cu capul din centrarea lui Ion Vasluian!Pe parcursul partidei, rosso-nerii au irosit numeroase sanse de-a marca, iar lipsa lui Mediop din echipa s-a vazut in fiecare meci in care acesta nu a evoluat. CSM Deva a venit la Resita hotarata sa ... citeste toata stirea