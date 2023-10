RESIEsA - Clubul Sportiv Muncitoresc Resita a participat in weekend la Cupa Tiger Valea Bargaului, la karate WUKF, competitie organizata in judetul Bistrita-Nasaud, cu un lot de patru spotivi (Andrei Schinteie, Patricia Maciuca, Alexia Derius si Greta Buzura). De asemenea, la competitia de karate ajunsa la editia a IX-a au fost si doi arbitrii resiteni, Zoltan Lipan si Sandra Lipan!La startul competitiei s-au aliniat la start 380 de sportivi de la 23 de cluburi, cu 870 de intrari in concurs. ... citeste toata stirea