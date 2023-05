RESIEsA - CSM Resita va juca vineri, 19 mai, in deplasare, de la ora 18, cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in ultima etapa din acest play-off al Seriei a VIII-a! Dupa acest meci va urma pentru rosso-neri "dubla" cu ACSO Filiasi din primul baraj de promovare in Liga 2!Indiferent de rezultatul din ultima etapa din play-off, Resita va termina pe primul loc. In acest moment are 58 de puncte. Este urmata de Lipova cu 51, Ghiroda cu 49 si Crisul cu 32. "Va fi ultimul meci din acest play-off in care ... citeste toata stirea