CSM Resita va intalni CS Mioveni in Cupa Romaniei

RESIEsA - In urma tragerii la sorti de vineri, 16 septembrie, CSM Resita va aduce in Valea Domanului pe CS Mioveni, o formatie de Liga 1!Daca CSM Resita merge perfect in campionat, lucrurile stau invers la viitoarea adversara din play-off-ul Cupei. CS Mioveni trece printr-o perioada mai putin buna, a schimbat recent antrenorul si este pe locul 15 in Liga 1."Am cazut cu CS Mioveni si in perioada urmatoare vom vedea cand se va desfasura acest joc. Totusi, in acest moment gandul meu este ... citeste toata stirea