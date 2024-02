RESIEsA - Formatia din Valea Domanului a plecat in cantonamentul din Turcia, unde va juca patru meciuri amicale! Primul va fi vineri, 9 februarie, cu Ceahlaul Piatra Neamt, iar in ziua urmatoare va intalni KS Wieczysta Krakow (Polonia). Pe final de cantonament, mai exact in 15 si 16 februarie, rossonerii vor juca cu SGV Freiberg (Germania) si Kisvarda Master Good (Ungaria)!Antrenorul Flavius Stoican a anuntat ca va lua in cantonament 29 de fotbalisti, dar in Antalya au ajuns 28, deoarece ... citeste toata stirea