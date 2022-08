CSM Resita, victorie amicala cu Poli Timisoara 2

RESIEsA - Echipa de handbal a CSM Resita a castigat sambata, 27 august, cu scorul de 40-38, partida amicala retur cu SCM Politehnica Timisoara 2! In tur, rosso-nerii au cedat, scor 35-41!Deocamdata, Resita nu mai are programat niciun amical, dar vor fi jocuri de pregatire cu cei mai mari juniori de la club. Startul Diviziei A este programat pentru data de 18 septembrie."Am obtinut prima victorie din aceasta perioada de pregatire. Dupa cum se stie, Timisoara are o echipa destul de buna la ... citeste toata stirea