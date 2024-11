CSM Resita, victorie categorica contra celor de la Selimbar

RESIEsA - CSM Resita s-a impus joi, 7 noiembrie, cu scorul de 3-0, impotriva echipei CSC Selimbar, in etapa a XIII-a a Ligii 2!Dupa o prima repriza fara goluri, in minutul 55, Samake a fost faultat in careu, iar Florian Haita a transformat lovitura de la 11 metri, printr-o executie pe centrul portii. A doua reusita a rosso-nerilor a venit in minutul 76, cand Moussa Samake a sutat puternic cu stangul din 12 metri si a inscris, asta dupa o faza in careu la care au mai contribuit Lascu si Doana. ... citește toată știrea