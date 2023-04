RESIEsA - CSM Resita s-a impus vineri, 21 aprilie, cu scorul de 5-1 in deplasarea de la Crisul Chisineu Cris, in etapa a IV-a a play-off-ului Seriei a VIII-a! Infrangerea din etapa trecuta de la Ghiroda i-a facut pe elevii lui Cheregi sa nu aiba mila de Crisul, iar CSM a reusit o victorie de moral, avand in vedere ca urmeaza un alt meci tot in deplasare!Golurile resitenilor au fost inscrise de Aboubacar si Fota, care au reusit cate o "dubla", iar Velcota a marcat din penalty. Golul de onoare ... citeste toata stirea