CSM Resita, victorie chinuita cu Cermei

RESIEsA - CSM Resita a invins sambata, 5 noiembrie, la limita, scor 1-0, pe CS Gloria Lunca Teuz Cermei, in etapa a XI-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Rosso-nerii au inscris golul victoriei in minutul 8, prin Draghiceanu, iar partida cu ultima clasata nu a fost chiar atat de usoara cum sperau resitenii. Cermeiul a si inscris in prelungiri, dar golul oaspetilor a fost anulat pe motiv de offside!"Cred ca dupa acest joc cele mai importante sunt cele trei puncte pe care le-am castigat. Eram convins ... citeste toata stirea