CSM Resita, victorie in prelungiri cu FC Arges

RESIEsA - CSM Resita a obtinut toate cele trei puncte in partida cu FC Arges, dupa ce a reusit sa se impuna in prelungirile partidei, cu 1-0, in deplasarea de la Mioveni! Antrenorul Flavius Stoican a fost inspirat la schimbari, iar Negru si Rus (foto) au contribuit decisiv la victoria rosso-nerilor!Unicul gol al partidei a venit in urma unei lovituri de la 11 metri, pe care a scos-o, in minutul 90, Alexandru Negru, intrat dupa pauza. Acesta a fost faultat in careu de Tofan, iar un alt jucator ... citește toată știrea