CSM Resita, victorie la scor mare cu Ezerisul

RESIEsA - In ultimul amical inainte de plecarea in cantonamentul din Antalya, CSM Resita a castigat miercuri, 9 februarie, cu scorul de 10-0, impotriva echipei ACS Progresul Ezeris!Trei partide de pregatire va disputa CSM Resita in Turcia, impotriva unor echipe din strainatate, din ligile 2 si 3 din Rusia si Germania. De cealalta parte, conducerea clubului din Ezeris, impreuna cu antrenorul Dorian Arbanas, cauta jucatori pentru a putea forma o echipa care se supravietuiasca in Liga 3."As ... citeste toata stirea