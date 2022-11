CSM Resita, victorie lejera cu CSU Poli Timisoara

RESIEsA - Echipa de handbal seniori CSM Resita a trecut, in deplasare, cu scorul de 37-26 (19-10) de CSU Politehnica Timisoara, in etapa a IX-a a Diviziei A, Seria C! Dupa aceasta etapa, rosso-nerii au revenit pe primul loc, cu 18 puncte, la egalitate cu SCM Politehnica Timisoara 2. Urmeaza jocul cu Sannicolau de la sfarsitul acestei saptamani, iar pe handbalistii resiteni ii asteapta o serie de meciuri ce se vor disputa din trei in trei zile!"A fost un meci pe care noi l-am controlat de la ... citeste toata stirea