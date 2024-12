CSM Resita, victorie mare cu Sepsi in Cupa Romaniei

RESIEsA - CSM Resita (Liga 2) a invins marti, 3 decembrie, cu scorul de 3-1 pe Sepsi Sfantu Gheorghe (Liga 1), in etapa a doua din grupa D din Cupa Romaniei!Chiar daca a avut unele momente bune de joc, mai ales in startul reprizei secunde, Sepsi n-a aratat ca o formatie de Liga 1 cu pretentii de play-off. Fotbalistii pregatiti de Flavius Stoican au aratat in acest joc ca nu exista vreo diferenta prea mare intre cele doua divizii. Steau a deschis scorul pentru Resita in minutul 37, dupa o pasa ... citește toată știrea