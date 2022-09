CSM Resita vrea al cincilea succes la rand

RESIEsA - CSM Resita va juca vineri, 23 septembrie, de la ora 17, in deplasare, cu ACB Ineu, in etapa a V-a a Ligii 3, Seria a VIII-a!Rosso-nerii vor incerca sa continue seria de succese, elevii lui Cheregi inregistrand pana in acest moment patru victorii, cu CS Phoenix Buzias, CS Gloria Lunca-Teuz Cermei, CS Soimii Lipova si ACS Progresul Pecica. De asemenea, Resita a trecut si de doua tururi in Cupa Romaniei."Din ceea ce stiu este o formatie care practica un joc organizat, cu un antrenor ... citeste toata stirea