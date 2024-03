CSM Resita vrea sa continue seria meciurilor fara infrangere

RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 9 martie, de la ora 11, pe teren propriu, cu Gloria Buzau, in penultima etapa din acest sezon! Echipa pregatita de Flavius Stoican se afla pe locul 10, cu 24 de puncte si mai are doar sanse matematice sa prinda play-off-ul!Locul 6, ultimul care asigura prezenta in play-off este ocupat de Ceahlaul Piatra Neamt, cu 28 de puncte, iar pe 7 este Csikszereda, cu acelasi numar de puncte. Gloria Buzau, adversara Resitei de sambata, are un parcurs foarte bun in ... citește toată știrea