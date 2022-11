CSM Resita vrea trei puncte cu ultima clasata

RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 5 noiembrie, de la ora 14, pe teren propriu, cu CS Gloria Lunca-Teuz Cermei, in etapa a XI-a a Ligii 3, Seria a VIII-a!Rosso-nerii sunt in continuare lideri, cu 23 de puncte, in timp ce Gloria Cermei este ultima, cu doar 6 puncte. Totusi, Cheregi considera ca echipa sa nu trebuie sa-si subestimeze adversarul."Vom juca impotriva unei echipe care, din punctul meu de vedere, nu este de ultimul loc. Am urmarit aceasta echipa de foarte multe ori, o cunosc ... citeste toata stirea