RESIEsA - Handbalistii resiteni vor juca sambata, 14 octombrie, de la ora 12, pe teren propriu, cu Unirea Sannicolau Mare, in etapa a V-a a Diviziei A, Seria A! Formatia pregatita de Marius Bahan vine dupa doua infrangeri la rand, dar este motivata sa castige din nou in fata echipei din Sannicolau Mare!Cele doua echipe s-au intalnit si in meciurile de pregatire, atunci cand Resita s-a impus cu 46-31."Ne asteapta un meci destul de greu sambata, chiar daca jucam pe teren propriu si ne ... citeste toata stirea