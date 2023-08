RESIEsA - CSM Resita a fost invinsa duminica, 13 august, cu scorul de 4-0, de Ceahlaul Piatra Neamt, in etapa secunda a Ligii 2! Echipa din Valea Domanului a facut un meci slab, iar greselile personale si-au pus amprenta asupra scorului final!Desi este o nou-promovata, Resita are in componenta jucatori care au mai evoluat la nivelul Ligii 2. Primul gol a venit in minutul 20, cand Pedro Emanuel Sousa Albino a preluat mingea in urma unei respingeri gresite a fundasilor resiteni si a sutat din ... citeste toata stirea