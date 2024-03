CSS Resita, 15 sportivi calificati in finala Campionatului National Scolar de lupte

RESIEsA - Faza zonala a Campionatul National Scolar la lupte a avut loc la Timisoara, iar Resita s-a calificat in finala cu 15 sportivi!"Pe data de 9 martie, sportivii resiteni legitimati la CSS Resita au participat la Campionatul National Scolar, faza zonala, la U17. Luptatorii s-au comportat foarte bine, am participat cu 18 sportivi atat la stilul lupte libere masculin, cat si la lupte feminine. Din cei 18, am ... citește toată știrea