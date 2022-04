CSU Resita a cedat in fata Clujului

RESIEsA - Handbalistele antrenate de prof. Cristian Busuioc au pierdut duminica, 3 aprilie, scor 16-32, cu CSU Cluj-Napoca, in etapa a XIX-a a Divizie A, Seria B! In urma acestei infrangeri, CSU Resita se afla pe locul 7, cu 15 puncte. Clujul, una din formatiile care se lupta sa promoveze, ocupa locul al doilea, cu 34 de puncte!"Ne-am asteptat la acest deznodamant al partidei. Am intalnit o echipa care multi ani a evoluat in Liga Nationala si care are ca si obiectiv sa promoveze. Din pacate, ... citeste toata stirea