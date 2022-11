CSU Resita, infrangere cu Arena Targu Mures

RESIEsA - CSU Resita a pierdut sambata, 19 noiembrie, scor 36-42, confruntarea cu CS Arena Targu Mures, in etapa a VI-a a Diviziei A, Seria C, la handbal feminin! Fetele pregatite de prof. Cristian Busuioc sunt pe locul 6, cu 6 puncte, iar formatia din Targu Mures a acumulat, in urma acestei victorii, 8 puncte. CSM Deva este liderul seriei, cu 18 puncte obtinute in sase meciuri!"A fost un meci cu foarte multe goluri, am si riscat pe final. Am incercat sa jucam in superioritate numerica pe ... citeste toata stirea