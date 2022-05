CSU Resita, infrangere la 11 goluri cu CS Gloria Bistrita

RESIEsA - Handbalistele de la Clubul Sportiv Universitatea Resita au pierdut vineri, 29 aprilie, scor 25-36, jocul cu CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud, de pe teren propriu! CSU Resita ocupa locul 8 in Divizia A, Seria B, cu 15 puncte obtinute in 18 partide!Cu probleme mari de lot, resitencele n-au putut sa le tina piept adversarelor, Bistrita Nasaud fiind o formatie care are in componenta jucatoare valoroase si care se afla pe locul secund."A fost un meci dificil, ne asteptam sa fie asa. A ... citeste toata stirea