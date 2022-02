CSU Resita intalneste Gloria Bistrita in Cupa Romaniei

RESIEsA - Partida dintre Clubul Sportiv Universitatea Resita (Divizia A) si CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud (Liga Florilor) va avea loc duminica, 13 februarie, la Sala Polivalenta din Resita si va conta pentru turul I al Cupei Romaniei la handbal feminin!"Asa au decis sortii, adica sa jucam in Cupa Romaniei cu o echipa din Liga Nationala. Vom intalni o formatie foarte puternica, care are in componenta jucatoare din lotul national. Este un proiect frumos la Bistrita si nu putem decat sa ne ... citeste toata stirea