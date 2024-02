CSU Resita, invinsa acasa de lider

RESIEsA - Handbalistele de la Clubul Sportiv Universitatea Resita au cedat pe teren propriu in partida de duminica, 11 februarie, cu CSM Deva, scor final 24-37 (11-19)!De remarcat este faptul ca formatia din Resita a intalnit in aceasta etapa cea mai buna echipa din serie! CSM Deva conduce autoritar Seria C cu 21 de puncte. Formatia de pe locul secund este CSU Cluj-Napoca, care are doar 12 puncte."Cred ca am iesit onorabil din acest joc, daca putem spune asa, desi trebuie sa recunoastem ca ... citește toată știrea