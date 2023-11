RESIEsA - Clubul Sportiv Universitatea Resita a castigat duminica, 12 noiembrie, cu scorul de 36-21 (20-13) partida cu CS Arena Targu Mures din etapa a VI-a a Diviziei A, Seria C! Studentele pregatite de Cristian Busuioc au obtinut astfel prima victorie din actualul sezon!"Am condus in permanenta pe tabela de marcaj, insa trebuie sa recunoastem ca am intalnit un adversar care a avut probleme de efectiv. Echipa din Targu Mures nu a avut schimbari, dar una peste alta se vede progresul la ... citeste toata stirea