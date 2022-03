CSU Resita, remiza pe teren propriu

RESIEsA - CSU Resita a terminat la egalitate, scor 26-26, partida cu CNOPJ Baia Mare, in etapa a XVII-a a Diviziei A, Seria B!CSU Resita ocupa locul 7, cu 15 puncte, in timp ce Baia Mare este pe 6, cu 16 puncte. Cluj-Napoca, adversara resitencelor din partida urmatoare, este pe locul 2, cu 31 de puncte."Ne asteptam sa avem un meci dificil si putem spune ca am obtinut un punct pe final. Trebuie sa recunoastem ca am fost condusi in permanenta si important este faptul ca ne-am tinut aproape de ... citeste toata stirea