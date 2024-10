CSU Resita, victorie la limita cu CSU Cluj-Napoca

RESIEsA - Fetele pregatite de prof. Cristian Busuioc s-au impus vineri, 11 octombrie, cu scorul de 24-23, in partida cu CSU Cluj-Napoca, in etapa a IV-a a Diviziei A!"Un meci foarte greu, exact asa cum ne asteptam. In prima repriza, fetele noastre au intrat foarte timorate in joc. Am avut un prim sfert de ora in care am facut foarte multe greseli. In schimb, repriza a doua a fost mai buna. Ne-am revenit, iar pe final, si cu un gram de noroc, zic eu ca am obtinut o victorie meritata si muncita. ... citește toată știrea