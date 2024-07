Cupa Resita devine, pentru un an, Memorialul Werner Hirschvogel

RESIEsA - Iubitorii masinilor de sute de cai putere din Resita vor avea parte de un sfarsit de saptamana foarte incins, in care motoarele se vor tura la maximum! Memorialul "Werner Hirschvogel" va avea loc in perioada 5-7 iulie, pe traseul virajat din Valea Domanului, iar printre concurenti se vor afla si mai multi resiteni!"Legenda a sportului cu motor, resiteanul Werner Hirschvogel a format in decursul anilor o multitudine de piloti care au ajuns sa performeze la cel mai inalt nivel pe ... citește toată știrea