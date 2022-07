Cupa "Resita" la sah a ajuns la a XVII-a editie

RESIEsA - Editia din acest an a Cupei "Resita" la sah a reunit la start 30 de participanti, un numar bun in opinia lui Bolintis avand in vedere ca este perioada concediilor!"Cupa Resita este deja o competitie traditionala in calendarul Asociatiei Judetene de Sah Caras-Severin, deoarece este primul concurs pe care noi l-am organizat, prima editie fiind in 2006. Acum am ajuns la a XVII-a editie. Desi au fost 35 de grade Celsius afara, iar multi sunt plecati prin concedii sau la alte turnee de ... citeste toata stirea