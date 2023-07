RESIEsA - Cupa Resita la sah s-a desfasurat recent in incinta Salii Polivalente si a reunit la start peste 35 de participanti!"Cupa Resita este una din cele mai vechi competitii organizate de Asociatia Judeteana de Sah Caras-Severin, in anul 2006 am organizat-o prima data. Cu ocazia zilelor orasului, am organizat Cupa Resita in sala de sah din incinta Salii Polivalente. Competitia s-a desfasurat in sapte runde, in sistem elvetian, de 10 minute, plus 5 secunde increment. La final, cei mai buni ... citeste toata stirea