RESIEsA - Fost jucator la UTA, caransebeseanul Isac e, deocamdata, liber de contract si a fost folosit deja in partidele amicale de saptamana trecuta de antrenorul Flavius Stoican!Cu meciuri jucate in Liga 1 si la nationala de tineret, Isac a plecat de la UTA odata cu venirea antrenorului Mircea Rednic si a fost in discutii cu Corvinul Hunedoara, colega de Liga 2 a resitenilor. Seful din Valea Domanului, Cristi Bobar, a spus despre caransebeseanul in varsta de 22 de ani: "Fost jucator la UTA ... citeste toata stirea